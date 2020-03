Raggi: “Tutelare bar, ristoranti ed esercizi commerciali di Roma è una nostra priorità”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Tutelare bar, ristoranti ed esercizi commerciali di Roma è una nostra priorità. Per questo abbiamo deciso di cancellare, per tutto il 2020, la riscossione del canone di occupazione di suolo pubblico. Una misura pensata per tutte quelle attività che hanno spazi e tavolini all’aperto, ma anche per chi gestisce servizi nei mercati rionali.