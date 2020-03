Raggi: “Restituiremo il mare di Roma ai cittadini”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Si tratta di un primo passo verso l’abbattimento del lungomuro di Ostia, ma soprattutto verso i bandi pubblici che porteranno ingenti investimenti per la riconversione ambientale delle nostre spiagge.

Chi partecipa, infatti, dovrà presentare un piano centrato sull’abbattimento delle barriere che separano i cittadini dal proprio mare. Non solo: il piano dovrà puntare anche a riconvertire le spiagge del litorale di Roma a livello ambientale.

Questa manovra porterà liquidità e lavoro in un momento, come questo, in cui purtroppo le imprese stanno affrontando non pochi problemi economici.