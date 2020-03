Raggi: “Proseguono i lavori su Viale Palmiro Togliatti”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Messa in sicurezza

Oltre ai lavori di messa in sicurezza, rinnovo dell’asfalto, bonifica della rete idraulica e pulizia completa delle caditoie, abbiamo effettuato un restyling della segnaletica stradale. Si tratta di interventi in manutenzione ordinaria ed è fondamentale il lavoro di programmazione che ci consente di agire in maniera efficace e tempestiva per risolvere le criticità.

Con #StradeNuove solo per la manutenzione ordinaria di strade e ponti della città dal 2016 abbiamo stanziato oltre 95 milioni di euro, con un incremento annuo di circa 7 milioni. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, grazie a lavori approfonditi ed a progetti approfonditi, abbiamo speso oltre 206 milioni di euro. E gli investimenti proseguono.