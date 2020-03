Raggi: “#laculturaincasa: 3 milioni di grazie!”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Tante sono le persone raggiunte in pochi giorni dalle attività social e web delle istituzioni culturali di Roma Capitale, con più di 680 mila visualizzazioni video sui diversi canali.

Voglio ringraziarvi davvero tutti: anzitutto perché avete avuto la responsabilità di restare a casa, come stabilito dalle regole per il contrasto alla diffusione del coronavirus; poi perchè avete dimostrato un’attenzione e un gradimento straordinari per il progetto lanciato dalla nostra Amministrazione.