Raggi: “Misure straordinarie per chi una casa non ce l’ha”

È un risultato importante. L’attivazione è stata immediata da parte dell’assessora Veronica Mammì, che ha coinvolto i dipendenti capitolini, le associazioni, gli operatori e i volontari della città in uno sforzo comune per i più fragili. Ringrazio ognuno di loro.

Per chi una casa non ce l’ha, come le persone senza dimora, stiamo mettendo in campo misure straordinarie. Circa 500 nuovi posti di accoglienza H24 stanno aprendo.

Siamo partiti trasformando le nostre strutture notturne in centri aperti H24, permettendo a 240 ospiti di poter rimanere dentro per tutta la giornata. Per limitare gli spostamenti abbiamo anche aumentato i pasti a domicilio, da 600 a 800 al giorno. Nelle mense sociali abbiamo dato indicazioni di organizzare più turni, così da scongiurare affollamenti.

Abbiamo autorizzato i nostri Municipi a fare lo stesso, trasformando anche le loro strutture di accoglienza notturna in centri aperti H24. Sono altri 100 posti sul territorio. Abbiamo trovato anche nuove strutture, per un totale di 80 posti. Siamo stati autorizzati a utilizzare i posti liberi nei centri per richiedenti asilo: altri 100 posti.