Raggi: “A Roma i cantieri non si fermano”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

A Roma i cantieri non si fermano. Ogni giorno ci stiamo prendendo cura non solo delle strade della nostra città ma portiamo avanti progetti mirati per riqualificare anche le piazze del centro storico.

Si tratta di lavorazioni complesse che prevedono anche la pulizia delle caditoie, una bonifica del sistema idraulico, interventi sulla fontana al centro della piazza, la risistemazione della fermata riservata ai mezzi pubblici in via Arenula e una riqualificazione del marciapiede, delle rampe per le persone con disabilità e dei percorsi Loges per ipovedenti e non vedenti.

Con pazienza e determinazione ci stiamo occupando di tutte le strade, dal centro alle periferie, per restituire alla città la bellezza che merita. Il nostro lavoro va avanti.