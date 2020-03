Raggi: “#iononmiannoio, il contest dedicato ai giovani per diffondere le attività che portano avanti dentro casa”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

In queste giornate difficili sono soprattutto i più giovani a soffrire la costrizione di rimanere dentro casa. Per questo motivo a Roma abbiamo voluto coinvolgerli lanciando #iononmiannoio, il contest dedicato ai ragazzi e alle ragazze per valorizzare e diffondere le attività che stanno portando avanti dentro casa.

Prosegue così, con questa iniziativa, il percorso avviato dal Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità di Roma Capitale, in collaborazione con l’Ufficio di Scopo per l’Economia Comportamentale, rivolto a sperimentare nuovi canali per veicolare la comunicazione istituzionale agli under 18. Superata questa delicata fase di emergenza, continueremo – in particolare su Tik Tok – a informare i più giovani riguardo le attività promosse da Roma Capitale che li interessano da vicino come quelle scolastiche e sportive.