Confesercenti, chiusura negozi decisione senza precedenti

“Quella appena presa dal governo è una decisione senza precedenti per fronteggiare una crisi senza precedenti. In questo momento la massima priorità è la salute pubblica, ed occorre la collaborazione di tutti. L’inattività peserà sull’economia: serviranno soluzioni per un sostegno concreto ad imprese e lavoratori”. Così Patrizia De Luise, Presidente Confesercenti.