Raggi: “Andrà tutto bene”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

I cittadini romani e tutti gli italiani stanno dimostrando grande senso di responsabilità. Chi è impegnato in prima linea negli ospedali o per assicurare i servizi pubblici essenziali sta lavorando con grande sacrificio. Siamo tutti impegnati per sostenere le persone più fragili e non lasciarle sole.

Serve il contributo di tutti. Restate a casa. Uscite il meno possibile e solo per estrema necessità, per andare a lavoro o per comprare beni indispensabili.