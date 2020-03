Raggi: “I varchi della ZTL del Centro storico, del Tridente e di Trastevere saranno spenti”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Da oggi fino al 3 aprile i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere saranno spenti per tutto il giorno. Unica eccezione sarà nei fine settimana: le telecamere nel Centro storico rimarranno accese per evitare gli ingressi in orari notturni della auto non autorizzate.

Agevolare gli spostamenti

Abbiamo preso questa decisione per agevolare gli spostamenti di chi deve recarsi a lavoro in centro o per i cittadini che sono obbligati a muoversi per ragioni di salute o per l’acquisto di beni essenziali. Sono misure straordinarie per garantire gli spostamenti in casi di necessità.

Dobbiamo cambiare le nostre abitudini

Il nostro stile di vita e limitare gli spostamenti il più possibile. Ognuno di noi può fare la differenza. In queste ore siamo chiamati a un grande sforzo. Tutti dobbiamo impegnarci per un obiettivo comune, bloccare la diffusione del coronavirus e la responsabilità di ognuno gioca un ruolo fondamentale. Roma capitale è impegnata in prima linea in questa battaglia, per garantire al massimo la continuità dei servizi pubblici essenziali e la tutela della salute pubblica.