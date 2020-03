Raggi: “Prosegue il lavoro di monitoraggio e manutenzione sui ponti, viadotti e gallerie della città”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Prosegue il nostro lavoro di monitoraggio e manutenzione sui ponti, viadotti e gallerie della città. Sono interventi fondamentali per la sicurezza degli automobilisti che eseguiamo in maniera costante e preventiva.

Abbiamo eseguito un lavoro completo che va dalla riqualificazione dell’asfalto alla pulizia delle caditoie, dalla ricollocazione dei tombini sul corretto livello della carreggiata allo sfalcio della vegetazione infestante fino al restyling della segnaletica stradale.

Oltre agli interventi su alcuni tratti dei viadotti, abbiamo riqualificato il sottovia tra via Virgilio Talli e via Amalia Bettin, in direzione del Grande Raccordo Anulare, e di via Altagnana, una delle rampe del viadotto Giuseppe Saragat.

Nelle settimane scorse c’eravamo occupati del Ponte Duca d’Aosta e pochi giorni fa sono terminati i lavori di riqualificazione nella canna nord della Galleria Giovanni XXIII dopo decenni di manutenzione inesistente. Il nostro lavoro non si ferma.