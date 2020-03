Raggi: “A Piazza Venezia, il cantiere della metro C prosegue a pieno ritmo”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Le indagini sul sottosuolo sono fondamentali anche per la tutela del patrimonio storico-archeologico dell’area: Venezia sarà la quarta stazione museo sul percorso della metro C dopo San Giovanni, inaugurata nel maggio 2018, Amba Aradam/Ipponio, in fase di completamento, e Colosseo-Fori Imperiali, che diventerà il primo nodo di scambio tra linea C e linea B.

Parliamo di un itinerario unico al mondo che sarà percorso dalla terza linea metropolitana della città: un viaggio nel tempo nel cuore della Capitale.