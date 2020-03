Raggi: “Restituita ai cittadini l’area ludica del parco di Torre del Fiscale”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Voglio ringraziare l’assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini e le squadre di operatori per aver chiuso i lavori nei tempi previsti. Questo è solo uno dei tanti cantieri aperti in tutto il territorio di Roma grazie ai fondi che siamo riusciti a sbloccare: stiamo parlando di circa 4,5 milioni di euro che abbiamo impegnato per restaurare diverse aree ludiche in tutti i Municipi della città, perché la sicurezza e il benessere dei bambini sono priorità di questa amministrazione.