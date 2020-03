Raggi: “Proseguono i lavori per il prolungamento della preferenziale di Via Marmorata”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Proseguono i lavori per il prolungamento della preferenziale di via Marmorata fino a via Ostiense e viale del Campo Boario. Siamo nel cuore di Roma, in una delle strade più centrali della città. Queste sono nuove immagini dell’avanzamento dei cantieri.

Velocizza il trasporto pubblico

Il progetto, oltre a velocizzare il trasporto pubblico, punta a riqualificare questa zona a due passi dalla Piramide Cestia. I lavori, infatti, prevedono nuovi spartitraffico, l’ampliamento dei marciapiedi, collegamenti con le principali preferenziali di zona e la creazione di nuove aree verdi. Anche l’area di fronte a piazza di Porta San Paolo verrà interessata da un pacchetto di interventi di riqualificazione.

Tragitto più veloce

Con il prolungamento della preferenziale di via Marmorata creeremo un unico corridoio che collegherà il lungotevere con la stazione Piramide della metro B, viale Aventino e via Ostiense. I bus in questo modo avranno un tragitto più veloce, diminuendo i tempi di attesa per i cittadini.