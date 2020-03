Raggi: “Oggi Roma ha vinto una battaglia importante”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Contro le illegalità e la criminalità dobbiamo essere compatti. Lo dobbiamo ai nostri cittadini e a tutte le persone che non si arrendono di fronte alle ingiustizie e alla delinquenza. Roma sta rialzando la testa dopo la vergogna di Mafia Capitale e anni di immobilismo.

E’ un segnale importante – di compattezza – perché, passo dopo passo, stiamo dimostrando che le Istituzioni unite possono ristabilire la legalità e ridare dignità a tutti i cittadini onesti. Il voto dell’aula è stato necessario per poter portare a termine l’iter amministrativo avviato dal VII Municipio e perfezionato da una delibera di Giunta. Un atto per il quale ci siamo mostrati tutti compatti.

Il 20 novembre del 2018 abbiamo abbattuto otto villette abusive appartenenti ai Casamonica nel quartiere del Quadraro, sempre nella zona orientale di Roma: un’operazione realizzata grazie al lavoro di 600 agenti di Roma Capitale e al contributo di tutte le forze dell’ordine. E’ stato un momento decisivo per gli abitanti di Roma perché abbiamo dimostrato che è possibile opporsi all’illegalità e rialzare la testa: quell’operazione per tanti ha rappresentato un vero e proprio riscatto.

Oggi stesso daremo mandato agli uffici municipali di compiere gli atti per abbattere questa villetta. Voglio ringraziare i consiglieri che hanno approvato la delibera, i dirigenti, i funzionari, il VII Municipio, gli agenti di polizia capitolina e tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. Si tratta di un passo in più per risollevare Roma.