Raggi: “Illuminiamo i parchi di Roma e contrastiamo la criminalità”

Illuminiamo i parchi di Roma e contrastiamo la criminalità. Ieri sera, grazie all’impegno congiunto di Roma Capitale, Acea-Areti, Municipio V e comitati di quartiere, abbiamo restituito la luce al parco Cadmo Biavati. Si tratta di una grande area verde all’interno di Centocelle, nella periferia Est di Roma, da anni segnalata come luogo di spaccio e degrado. Con un intervento-lampo, in soli trenta giorni, abbiamo posizionato 5.500 metri di cavi per l’illuminazione e 120 lampade su 90 pali.

Un risultato reso possibile grazie ad un importante lavoro di squadra, di cui sono particolarmente felice, che dà una risposta concreta a chi ha chiesto un segnale forte da parte delle istituzioni: dopo gli attentati incendiari che hanno colpito alcuni locali del quartiere, Centocelle non deve essere lasciata sola. Più luce significa infatti più sicurezza: in questo modo, infatti, il parco viene strappato a chi pensava di utilizzarlo come zona franca per le proprie attività criminali, e restituito ai cittadini per poterlo vivere anche nelle ore serali.