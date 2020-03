Dalla Francia pugnalata a 5 mld di export

Una pugnalata alle spalle per colpire il Made in Italy agroalimentare che ha raggiunto il valore record delle esportazioni di 5 miliardi in Francia, che è il secondo mercato di sbocco dopo la Germania. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il disgustoso video andato in onda su Canal + che colpisce l’Italia su pizza e coronavirus. Si stratta di un attacco meschino e strumentale per cercare di mettere nell’angolo il Made in Italy agroalimentare dopo che nel 2019 – sottolinea la Coldiretti ha messo a segno il record di 44,6 miliardi sui mercati internazionali dove è in atto una sfida storica con i concorrenti francesi.

Pizza colpita

Ancora più grave – continua la Coldiretti – è aver colpito la pizza prodotto simbolo del Made in Italy tanto che l’Unesco ha proclamato nel 2017 l’arte dei pizzaioli patrimonio immateriale dell’umanità. Il fatturato della pizza nel mondo – precisa la Coldiretti – ha superato nel 2019 i 100 miliardi di euro confermandosi il testimonial del successo della dieta mediterranea. Dal vino ai formaggi sono storiche le sfide a tavola tra Italia e Francia che si contendono il primato nell’agroalimentare nell’Unione Europea e sui mercati globali. L’Italia nel 2019 – sottolinea la Coldiretti – ha conquistato con 46,3 milioni di ettolitri lo scettro di maggior produttore mondiale di vino davanti alla Francia e le bollicine tricolori di spumante dominano nettamente nei brindisi mondiali sorpassando lo champagne francese.

Valore aggiunto agricolo

L’Italia – conclude la Coldiretti – è davanti alla Francia in Europa per valore aggiunto agricolo totale ma l’agricoltura italiana è anche diventata la più green d’Europa e, oltre a contare sulla maggior numero di certificazioni alimentari a livello comunitario, ha la leadership nel numero di imprese che coltivano biologico, la più vasta rete di aziende agricole e mercati di vendita a chilometri zero che non devono percorrere lunghe distanza con mezzi di trasporto inquinanti, ma anche la minor incidenza di prodotti agroalimentari con residui chimici fuori norma.