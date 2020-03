Raggi: “Oggi abbiamo inaugurato la Panchina della Memoria”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Si tratta di una delle tante iniziative messe in campo per conservare la memoria dell’Olocausto e trasmetterla ai più giovani. Questa panchina ci ricorda cosa possano produrre l’intolleranza e il razzismo, che anche oggi purtroppo alimentano episodi di violenza. L’odio che emerge nella nostra società, spesso amplificato da un uso non consapevole dei nuovi mezzi di comunicazione, non va sottovalutato e va respinto con forza.