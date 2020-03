Raggi: “Negli ultimi giorni nel Municipio VII si sono verificati episodi inquietanti”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Cassonetti in fiamme, ruote tagliate, atti di vandalismo in scuole e parchi. Negli ultimi giorni nel Municipio VII si sono verificati episodi inquietanti. Qualcuno evidentemente non gradisce il lavoro che stiamo portando avanti per riqualificare l’intera zona e rendere più vivibili i quartieri che si snodano a ridosso della via Tuscolana, tra San Giovanni e Cinecittà, fino alla Romanina.

Prima è stata vandalizzata una scuola dell’infanzia, dove alcuni sconosciuti sono entrati e hanno danneggiato i locali. Poi è toccato al parco di Tor Vergata, dove è stata deturpata la nuova area fitness. Come se non bastasse, l’assessora alla scuola del Municipio ha trovato per ben tre volte le ruote della sua auto tagliate. E, per finire, la scorsa notte sono andati a fuoco una decina di cassonetti stradali per i rifiuti in diversi punti della zona, con le fiamme che hanno anche danneggiato auto e scooter nelle vicinanze.

La mia solidarietà alla presidente del Municipio VII Monica Lozzi e alla sua squadra, che ringrazio per il lavoro che stanno portando avanti sul territorio. Siamo #SottoAttacco ma le intimidazioni non ci fermeranno. Andiamo avanti #ATestaAlta.