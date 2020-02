Raggi: “La nostra battaglia per rendere la città più accessibile e inclusiva va avanti”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

La nostra battaglia per rendere la città più accessibile e inclusiva va avanti e raggiunge un altro importante traguardo, frutto di determinazione e duro lavoro. Con l’approvazione in Giunta Capitolina delle metodologie operative per i nuovi Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) ogni Municipio ha un nuovo documento a disposizione con il quale trasformare la città e adeguarla alle reali necessità delle persone con disabilità.