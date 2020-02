Appendino: “Grazie alla Caritas Diocesana”

Così la prima cittadina torinese sulla sua pagina Facebook:

C’è un comparto fondamentale per la nostra Comunità in ogni momento dell’anno e, ancora di più, nei momenti più delicati come quello che stiamo attraversando. Mi riferisco al mondo del volontariato.

Per questo motivo voglio ringraziare chi, in questi giorni, sta prestando il suo servizio con passione, generosità e competenza in tutti i luoghi di riferimento per le persone meno fortunate.