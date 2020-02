Raggi: “Il 2020 è l’anno delle grandi idee”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Un’occasione per ascoltare le idee e le proposte di chi utilizza tecnologia e innovazione, di chi si è messo al servizio della città e dei cittadini per offrire soluzioni con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone.

I progetti scelti sono stati selezionati tra quelli esposti nell’edizione 2019 della Maker Faire Rome, promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla Sua Azienda Speciale – Innova Camera.

Sono progetti che si sono contraddistinti per il loro potenziale sul piano sociale ed economico, e per la loro capacità di gestire in modo sapiente ogni tipo di risorsa con lo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone.