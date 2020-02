Raggi: “Nessun allarmismo ma piena fiducia nell’azione del Governo e della Protezione Civile”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Nessun allarmismo ma piena fiducia nell’azione del Governo e della Protezione Civile nazionale.

Il Coronavirus CoVid-19 si sconfigge con la collaborazione di tutti e con la calma. In questo momento rivolgo un ringraziamento a tutti i medici e infermieri al lavoro in tutta Italia. Un pensiero ai cittadini in prima linea in Lombardia e Veneto: siamo con voi.