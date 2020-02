Frosinone: la città a passeggio nel fine settimana

Nel corso del weekend, in tanti hanno approfittato delle isole pedonali, sia in via Aldo Moro che in corso della Repubblica, realizzate nell’ambito del progetto portato avanti dall’amministrazione comunale. Sempre più residenti e non residenti – di ogni età: famiglie, giovani, anziani – frequentano stabilmente, infatti, le aree pedonalizzate nella parte alta e in quella bassa del capoluogo per passeggiare e incontrarsi, rinsaldando così quei valori di coesione sociale, confronto e partecipazione che uniscono l’intera comunità. Numerosi anche gli amanti dello sport che hanno inserito le “isole” all’interno del proprio percorso di allenamento, in bicicletta, in monopattino o praticando jogging.