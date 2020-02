Raggi: “Oltre 2,8 milioni di bottiglie di plastica riciclate in soli sette mesi”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Le stiamo installando in molte stazioni della nostra città. Oltre a Malatesta, anche chi si recherà al capolinea della Metro A di Anagnina potrà trovarne una.

Questa mattina abbiamo presentato “Gaia”, una nuova macchinetta mangiaplastica alla stazione della metro C di Malatesta. Da oggi saranno più grandi e con una nuova veste grafica: avranno una capienza di 1.800 bottiglie.

L’iniziativa, prima del suo genere in Italia e tra le poche al mondo, permette ai cittadini di ottenere sconti sui ticket di metro, tram e bus riciclando bottigliette di plastica.

Oltre 2,8 milioni di bottiglie di plastica riciclate in soli sette mesi con le macchinette mangiaplastica nelle metro di Roma. Questa la cifra record della campagna +Ricicli+Viaggi, lanciata a luglio scorso insieme ad Atac.

Entro metà marzo saranno otto le fermate dove cittadini e turisti potranno riciclare le bottiglie in Pet in cambio di crediti Atac. A quelle di Malatesta e Anagnina si aggiungeranno Laurentina (metro B), Basilica di San Paolo (metro B) e Termini (metro B).

Saranno inoltre sostituite le tre macchinette esistenti per renderle ancora più capienti ed efficienti: vi ricordo che le potete trovare a San Giovanni (metro C), Piramide (metro B) e Cipro (metro A).

Per evitare le lunghe attese abbiamo stabilito un limite giornaliero per l’utenza di 30 bottiglie al giorno. Vogliamo che tutti possano godere di questa iniziativa, un modo semplice e innovativo per fare bene all’ambiente e incentivare il trasporto pubblico.