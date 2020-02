Roma Nord, attenzione: da oggi casa si trova e si vende coi “Cacciatori di immobili”

Property Finder. Un’espressione che arriva oltreoceano, ma che è pronta a conquistare anche l’Italia, come dimostra lo Studio Immobiliare Barone Raschi di Roma.

Ma andiamo per ordine: cos’è un “cacciatore di immobili”, e soprattutto perché si differenzia dall’agente immobiliare?

Cos’è un “cacciatore di immobili”

Il Property Finder è un consulente specializzato nella ricerca di immobili, quindi è il referente perfetto per chi vuole comprare casa. Viene chiamato anche home hunter o buying agent, ma a prescindere dal nome è una figura decisamente interessante, nonché un intermediario perfetto per chi ha deciso di vendere o acquistare! L’obiettivo dello Studio Barone Raschi di Roma, infatti, è proprio l’intesa tra le parti, per questo il team offre un lavoro a 360° per supportare il cliente dall’inizio alla fine della pratica, grazie ad una rete capillare di professionisti volti a supportare lo studio anche in ambito burocratico.

“Lo studio mette a disposizione dei clienti la profonda conoscenza del settore che ha accumulato negli anni, infatti non si limita ad offrire una semplice assistenza nelle diverse fasi della vendita di un immobile, attraverso l’esperienza dei propri consulenti, ma si impegna anche ad affiancare il cliente in tutte le operazioni che investono il campo immobiliare.”

Basta perdite di tempo, basta essere sballottati da un’agenzia immobiliare all’altra: con lo Studio Immobiliare Barone Raschi l’interlocutore è uno solo.

George Augustus Moore affermava che “Un uomo percorre il mondo intero in cerca di ciò che gli serve…e torna a casa per trovarlo”. Questo aforisma, presente anche sul sito dello Studio Immobiliare, è portavoce di un messaggio importante legato al senso di appartenenza. Si può abitare in un luogo, ma non sentirlo mai vicino. Per questo motivo trovare una casa o venderla non è una cosa banale e per questo motivo lo Studio Immobiliare Barone Raschi si mette al servizio di tutti coloro che concepiscono la casa come un nido a cui affidare il proprio conforto e non solo come quattro mura “da riempire”.

Siete pronti ad affidarvi ai “cacciatori di immobili”?