Raggi: “Si è concluso il Viaggio del Ricordo organizzato da Roma Capitale”

Si è concluso oggi il Viaggio del Ricordo organizzato da Roma Capitale. Un viaggio per conoscere i luoghi simbolo del dramma del confine orientale. Questa mattina insieme ai ragazzi delle scuole romane abbiamo incontrato gli studenti dell’Istituto Italiano di Fiume.

Conoscenza comunità italiane

Durante quest’esperienza, oltre a lavorare sulla ricostruzione storica, ci siamo concentrati sulla conoscenza delle comunità italiane in questi luoghi. Ieri a Capodistria, in Slovenia, oggi a Fiume, in Croazia. La presenza di queste comunità nelle due città sono il frutto della Storia che siamo venuti ad approfondire durante questo viaggio.

Tributo alto

Anche Fiume ha pagato un tributo molto alto alla tragedia del confine orientale, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con un esodo che ha riguardato decine di migliaia di cittadini italiani.

Sono convinta che l’incontro con gli studenti della comunità italiana di Fiume sia fondamentale per comprendere che la diversità non è una barriera. Anzi. Dobbiamo diventare costruttori di ponti per riallacciare rapporti e scrivere un futuro diverso.