Raggi: “Roma guarda al futuro dei trasporti con investimenti certi”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Roma guarda al futuro dei trasporti con investimenti certi. Abbiamo ottenuto oltre 500 milioni di euro dal ministero delle Infrastrutture per la realizzazione di progetti importanti: due nuove linee tram, su viale Togliatti e via Tiburtina, le funivie Battistini-Casalotti ed Eur Magliana-Villa Bonelli. Parte di queste risorse serviranno anche all’acquisto di nuovi tram.

È un’ottima notizia per tutti i romani, un altro risultato raggiunto grazie anche al lavoro fatto sui territori, che ha visto la partecipazione e il confronto diretto con i cittadini.

Queste opere fanno parte del Piano urbano della mobilità sostenibile. Con il nostro Pums abbiamo messo nero su bianco 96 chilometri in più di metro, tram e oltre 298 chilometri di nuove ciclabili. Un piano che garantirà nuovi investimenti in settori chiave e si tradurrà in più posti di lavoro e infrastrutture a servizio di Roma.