Raggi: “Dal 20 al 25 febbraio Roma festeggia il ‘Carnevale in città'”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Dal 20 al 25 febbraio Roma festeggia il ‘Carnevale in città’, con circa 100 appuntamenti diffusi in tutta la città.

Il programma di sei giorni è pensato per tutti, dagli adulti ai bambini, e porterà in tutta Roma sfilate, teatro, musica, cinema, visite guidate e laboratori per i più piccoli. Gli spazi coinvolti saranno tanti: dai teatri alle biblioteche, e anche i musei civici, dove abbiamo promosso una giornata speciale e gratuita per tutti per il 25 febbraio, giorno di Martedì Grasso .