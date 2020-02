Raggi: “Proteggi il cuore di Roma” torna nelle scuole romane”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Un momento importante per parlare insieme delle norme contenute nel Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, che abbiamo tradotto per i più piccoli in un manga.

Questa volta, le venti vignette sono state anche “interpretate” dagli alunni che hanno proposto la loro lettura del fumetto con delle scene dedicate ai comportamenti virtuosi da tenere e a quelli negativi da evitare.

La partecipazione attiva degli studenti, e il loro coinvolgimento in progetti come questo, è di fondamentale importanza per rafforzare il senso di comunità e appartenenza e per far sì che siano proprio loro a farsi portavoce di un messaggio che deve arrivare a tutti: noi siamo i primi responsabili della nostra città.