Raggi: “I consiglieri di Lega e centrodestra hanno bloccato i lavori del Consiglio Municipale”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Matteo Salvini oggi è venuto a Ostia per fare i soliti selfie e le solite comparsate elettorali. Noi, nel frattempo, stiamo votando in Municipio per restituire il mare di Roma ai romani e riportare la legalità sul nostro litorale. E sapete cosa è successo? Guardate le immagini: i consiglieri di Lega e centrodestra hanno bloccato i lavori del consiglio Municipale.

Visto che molti “nuovi” esponenti della Lega vengono da un passato desolante. Salvini se ne va in giro per Ostia con ex assessori di Alemanno e l’ultima “folgorata” sulla via del Carroccio, passata alla Lega da Fratelli d’Italia, è la consigliera municipale Monica Picca. Molti di voi la ricorderanno per la celebre foto in cui viene ritratta, sorridente, tra Giorgia Meloni e Silvano Spada, esponente del noto clan.

Noi, al contrario, abbiamo deciso di stare al fianco di tutti quei cittadini che chiedono a gran voce di farla finita con le chiacchiere, con la politica degli annunci e con gli interessi privati o addirittura criminali. Il nullafacente Salvini finge di aver a cuore un popolo che non conosce solo per miseri calcoli elettorali.