Raggi: “Nuove rastrelliere per le biciclette in diversi punti della città”

Queste che vedete in foto sono le nuove rastrelliere per le biciclette che stiamo installando in diversi punti della città, come ad esempio vicino l’Università La Sapienza e davanti all’Istituto superiore di Sanità, in viale Regina Elena.

A Roma, già lo scorso anno, abbiamo installato 389 rastrelliere in quasi 200 punti strategici quali fermate metro, scuole, uffici e università.