Raggi: “Ho salutato i ragazzi che hanno partecipato al Premio Scuola Digitale”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Questa mattina in Campidoglio ho voluto fare un saluto ai ragazzi che hanno partecipato al Premio Scuola Digitale.

Questi giovani studenti hanno saputo cogliere il senso profondo della trasformazione digitale in cui siamo immersi. Vederli cimentarsi in progetti innovativi in campo didattico è un segnale davvero positivo. Sono fiduciosa sul fatto che sappiano abbracciare queste nuove tecnologie e condurre la nostra società verso un futuro più tecnologico e “smart”.