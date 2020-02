Raggi: “#SeLoDiciamoLoFacciamo”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

La nascita della MIC Card, che a soli 5 euro consente l’ingresso gratuito per un anno in tutti i musei comunali. L’istituzione della Festa di Roma, una nuova tradizione per il Capodanno che ha portato cittadini e turisti a festeggiare nelle strade e nelle piazze della città per 24 ore.