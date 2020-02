Raggi: “Al San Giovanni nascerà un centro di accoglienza per i senza fissa dimora appena dimessi”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Nell’ospedale San Giovanni di Roma nascerà presto un centro di accoglienza per i senza fissa dimora appena dimessi. Non voltiamo lo sguardo dall’altra parte. Ci prendiamo davvero cura dei più fragili.

Abbiamo firmato un accordo per la realizzazione di Centro di Accoglienza per le Fragilità Socio-Sanitarie. L’ospedale San Giovanni metterà a disposizione parte di un immobile che, ristrutturato in modo specifico, garantirà l’attivazione di un servizio di accoglienza per le persone senza fissa dimora appena dimesse dall’ospedale e quindi in una situazione di ulteriore fragilità.