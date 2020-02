Raggi: “Ringrazio il corpo della Polizia Capitolina per il lavoro che svolge”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Ancora un week end di controlli nelle zone della movida romana: dal centro storico a San Lorenzo e piazza Bologna sono oltre 200 i conducenti sanzionati per eccesso di velocità con particolare attenzione anche alla vendita illecita di alcolici. La nostra polizia locale ha riscontrato delle irregolarità che complessivamente hanno generato sanzioni per oltre 100.000 euro.

Le cattive abitudini alla guida sono costate pesanti sanzioni per chi non ha rispettato i limiti di velocità. I casi di sosta selvaggia sono stati più’ di 1800 con oltre 200 veicoli rimossi per intralcio alla circolazione.

Le verifiche hanno riguardato anche le prescrizioni sulle autorizzazioni alla vendita, le occupazioni abusive di suolo pubblico e il rispetto delle normative sulla sicurezza e tutela del consumatore nonché’ la vendita illecita di bevande alcoliche con diciotto persone sanzionate perché sorprese a consumare alcolici in luoghi e orari non consentiti, come previsto dal regolamento di polizia urbana.

Come sempre ringrazio il corpo della Polizia Capitolina per il lavoro che svolge per la nostra città’ e i suoi cittadini.