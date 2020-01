Raggi: “Dobbiamo riscoprire la bellezza dei mercati rionali”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Dobbiamo riscoprire la bellezza dei mercati rionali. Per questo stiamo puntando a rigenerarli. Sono luoghi preziosi dove è possibile non solo fare la spesa ma anche incontrare persone e passeggiare tra i prodotti della nostra terra.

Tra le tante strutture che riqualificheremo, voglio parlarvi del mercato Palocco, nella zona di San Giorgio di Acilia. È stato pubblicato il bando per i lavori. L’intero plesso sarà interessato da una serie di interventi di manutenzione straordinaria.

L’edificio sarà ristrutturato sia nelle parti esterne che in quelle interne ormai fatiscenti ma saranno curate anche le aree che lo circondano. Non solo: sarà realizzata all’interno anche una piazzetta centrale che darà al mercato una nuova veste, così come abbiamo già fatto per altre strutture della nostra città.