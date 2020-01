Brexit week: l’Ue perde 2 milioni di MPI

Dopo un lungo e continuo processo di allargamento che ha visto espandere l’Unione europea, con il raddoppio dei paesi membri in un ventennio – l’Ue è passata da 12 paesi membri nel 1994 a 28 paesi nel 2013 – si registra per la prima volta una uscita: mancano circa cento ore alla mezzanotte del 31 gennaio 2020, termine in cui scatta la Brexit.

Brexit

Secondo l’ultimo accordo negoziato ad ottobre 2019, dal 1° di febbraio il Regno Unito non parteciperà più alle istituzioni dell’Unione europea ma rimarrà fino alla fine del 2020 nel mercato unico e nell’Unione doganale, nella quale vige la libera circolazione di merci. Nel corso dell’anno, quindi, dovrà essere definita la relazione futura tra Ue e Regno Unito; secondo l’ultimo testo della Dichiarazione politica il futuro delle relazioni economiche si dovrebbe basare su un accordo di libero scambio, senza dazi né contingenti. In questa prospettiva si riducono i rischi emergenti nel caso di uscita del Regno Unito senza accordo, esaminati in una nostra precedente analisi.

Economia e piccole imprese

Con il recesso del Regno Unito, l’Unione europea ridimensiona il proprio peso economico, perdendo 67,7 milioni di abitanti, il 13% dell’Ue a 28, e 2.506 miliardi di euro di Pil, pari al 15,3% dell’Ue. Il peso della Germania, la maggiore economia dell’Unione, passa dal 20,9% del Pil dell’Ue a 28 al 24,7% del Pil dell’Ue a 27.

Dal prossimo 1° febbraio escono dall’Unione europea 2 milioni 85 mila micro e piccole imprese, con 7 milioni e 439 mila addetti – pari al 10,5% del totale dell’Ue a 28 – realizzavano 1.187 miliardi di euro di fatturato e 432 miliardi di valore aggiunto; con la più elevata produttività delle MPI del Regno Unito si riduce del 16,0% il valore aggiunto generato dalle micro e piccole imprese dell’Unione a 28.