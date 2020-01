“Sostegno alla Genitorialità per la Coppia Adottiva”. Nuovo servizio A.I.E.D. Napoli

L’Associazione Italiana di Educazione Demografica, nata il 10 Ottobre 1953, da sempre è conosciuta perchè nella realizzazione delle sue finalità statutarie non fa discriminazione di carattere razziale, religioso, sociale o politico. Il servizio di psicologia dell’Aied Napoli si prefigge l’obiettivo di aiutare il singolo, le coppie, le famiglie ad essere più capaci nel gestire situazioni problematiche, di disagio o di malattia; ma anche di promuovere iniziative volte a migliorare la qualità della vita in situazioni complesse non necessariamente patologiche. In quest’ultimo ambito si inserisce il servizio di “Sostegno alla Genitorialità per la Coppia Adottiva”, attivo da gennaio c.a. . La Dottoressa Gaia Cipollaro, la psicologa che metterà a disposizione delle famiglie la sua esperienza, si dice ”consapevole della delicatezza della relazione filiale quando nasce nella complessità del percorso adottivo, già affaticato dalle tensioni giuridiche e burocratiche’. Il servizio si propone come spazio dedicato ad accogliere quelle difficoltà che possono emergere nella relazione tra genitori e figli adottivi. L’individuazione e il riconoscimento di tali momenti critici, nelle diverse fasi evolutive del figlio e della famiglia, offrono ai genitori la possibilità di utilizzare questo spazio sia per esprimere e condividere le proprie emozioni e i propri interrogativi, sia per decodificare ciò che i figli stanno loro comunicando attraverso comportamenti, frasi o gesti. Lo scopo ultimo è aiutare la coppia genitoriale ad avere delle modalità relazionali più funzionale nella relazione con i propri figli, alla luce di una sempre maggiore comprensione dei bisogni degli stessi. Il percorso è rivolto alla coppia adottiva e si articola in incontri a cadenza settimanale che si terranno il lunedì alle ore 18. Chi è interessato potrà contattare la segreteria dell’AIED Napoli al numeri 081.5782142 o raggiungere la sede al Vomero, in via Cimarosa 65, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 18.30 e potrà usufruire di un primo incontro gratuito.