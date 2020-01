Raggi: “Oggi sono stata nel quartiere Torre Gaia, nella periferia est di Roma”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Oggi sono stata nel quartiere Torre Gaia, nella periferia est di Roma. Qui è stato confiscato un immobile alla criminalità organizzata. Noi ci apriremo un cohousing per persone anziane.

I lavori sono già in corso. Pensate che questo bellissimo appartamento prima era disastrato. Lo abbiamo quindi ristrutturato, con fondi europei, e poi arredato. Adesso mancano solo gli ultimi ritocchi e il servizio sarà presto attivo.

Vogliamo convertire parte delle nostre strutture e aggiungerne anche di nuove, come questo appartamento, per proporre alle persone anziane formule di ospitalità di dimensione familiare in cui poter avere più autonomia e autodeterminazione.