Raggi: “Presentata la mostra Il Centenario – Alberto Sordi 1920-2020”

Oggi abbiamo presentato la mostra “Il Centenario – Alberto Sordi 1920-2020” per celebrare i 100 anni dalla nascita di uno degli attori più amati. Un attore che ha saputo raccontare la nostra Storia, i nostri vizi, le nostre virtù, sempre con garbo e talento.

Una mostra che si preannuncia un successo: pensate, sono già più di 10mila le prenotazioni arrivate da tutta Italia. Il segno tangibile di quanto Alberto Sordi sia stato, e sia ancora, una vera e propria icona, un ricordo ben piantato nella memoria collettiva.

Si tratterà di una mostra monumentale che avrà luogo in un luogo davvero speciale, la sua villa al Celio, che per la prima volta verrà aperta al pubblico. Un’occasione straordinaria per conoscere, oltre all’artista, l’uomo nella sua sfera privata e intima, tra le pareti della casa che ha abitato. Un’esperienza immersiva e totalizzante che ci farà emozionare.

La mostra si terrà dal 7 marzo al 29 giugno nella Villa di Alberto Sordi a Piazza Numa Pompilio e al Teatro dei Dioscuri al Quirinale.