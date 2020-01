Raggi: “Non ci fermiamo e andiamo avanti”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Avevamo appena riqualificato i sottopassi della metro B Basilica di San Paolo: verniciato le pareti, ripulito le strutture in marmo e sostituito alcuni gradini. Dopo pochissimi giorni dalla fine dei lavori, dei vandali hanno imbrattato le pareti con delle scritte.

Come potete vedere siamo intervenuti di nuovo e abbiamo ripulito. Il nostro lavoro, e quello di associazioni come Retake Roma, non deve essere vanificato.

Non ci fermiamo e andiamo avanti.