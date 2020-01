Raggi: “Anche i ‘millennials’ potranno entrare a far parte dell’amministrazione capitolina”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Oggi abbiamo presentato una novità di enorme portata per tutta la città. Anche i cosiddetti ‘millennials’, i giovani under 30, potranno entrare a far parte dell’Amministrazione capitolina. Sarà infatti pubblicato nelle prossime settimane il bando per il nuovo concorso di Roma Capitale: disponibili 1.470 posti per personale non dirigente e 42 posti per dirigenti.