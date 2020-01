Raggi: “Stiamo dando ai cittadini un trasporto pubblico migliore”

Così la prima cittadina di Roma sulla sua pagina Facebook:

Sempre in base ai dati Moovit, i pendolari a Roma percorrono meno strada a piedi per raggiungere le fermate dei bus rispetto a città come New York o Parigi. A dimostrazione che la nostra è una rete già ramificata sul territorio. Certo per i tempi di attesa dobbiamo migliorare ancora, ma la strada intrapresa è quella giusta.