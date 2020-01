Raggi: “Il verde, ricchezza da tutelare”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Abbiamo firmato un accordo con la Protezione Civile per un piano straordinario di monitoraggio, prevenzione e messa in sicurezza delle alberature ma gli interventi sul verde sono a 360 gradi e riguardano anche le piantumazioni, aspetto fondamentale soprattutto per la gestione degli alberi in ambiente urbano.

Nelle scorse settimane abbiamo piantato 16 aceri in via Marx, 8 in via Aquilonia e 19 in via Breda, mentre in via dei Quattro Venti sono stati piantati i primi 13 olmi (30 in totale quelli previsti) e in via Licata 14 peri da fiore.

Vi terrò aggiornati sui tanti interventi che abbiamo in programma per valorizzare questa immensa ricchezza che merita di essere tutelata nel miglior modo possibile.