Amatrice: venerdì la presentazione del progetto del nuovo ospedale Grifoni

Venerdì prossimo, 17 gennaio, alle ore 17.30 presso la sala mensa del Polo del Gusto, sarà presentato il progetto di ricostruzione del nuovo ospedale Grifoni di Amatrice. Interverranno Wanda D’Ercole, direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, i progettisti dello Studio Valle, l’Assessore alla Ricostruzione Claudio Di Bernardino, l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Coordina l’incontro il Sindaco di Amatrice Antonio Fontanella.

Importanza cruciale per il territorio

“La vicenda della ricostruzione dell’Ospedale – dice il primo cittadino di Amatrice – è di importanza cruciale per il territorio, per questo ho ritenuto essenziale un incontro pubblico con la cittadinanza, i tecnici e gli assessori regionali, affinché la popolazione di Amatrice possa essere messa al corrente di tutti i dettagli. Questa Amministrazione ha combattuto in ogni modo per dare al nuovo ospedale un’altra collocazione: siamo sempre stati convinti del fatto che quella originaria presentasse diverse difficoltà, che abbiamo ripetutamente e ostinatamente esposto alla Regione Lazio. Le scelte fatte dalle precedenti amministrazioni, tuttavia, avevano portato ormai il procedimento a un punto tale che ogni scelta diversa avrebbe rischiato di compromettere la realizzazione dell’opera o di allungarne i tempi. Le nostre insistenze tuttavia hanno prodotto importanti risultati, come l’inserimento del reparto di riabilitazione e l’aumento dei posti letto da 20 a 40. Molte delle nostre istanze sono state infatti accolte dalla Regione Lazio, che ha mostrato una certa sensibilità e attenzione verso le problematiche da noi sollevate e il progetto è stato modificato. Un lavoro che è durato mesi e che oggi vogliamo illustrare alla popolazione per filo e per segno. Auspico una importante partecipazione popolare a questo incontro che ci vede tutti coinvolti”.