Amatrice, finalmente iniziato dialogo tra Istituzioni

Così il primo cittadino:

In particolare il Presidente ha sostenuto le ragioni delle nostre richieste relativamente alla necessità per i Comuni colpiti dal sisma di avere segretari comunali di fascia b, ma anche in merito alla vicenda del personale assunto dai Comuni a tempo determinato, per il quale abbiamo chiesto assunzioni a più lunga scadenza. Altro tema che abbiamo nuovamente sottoposto all’attenzione del Presidente è quello della necessità di andare in deroga – sempre con conferenza dei servizi, naturalmente -sia sulle questioni di difformità urbanistica alle norme vigenti, emanate in un’epoca in cui questi Comuni avevano le città in piedi – città che oggi il terremoto ha raso al suolo, ragione per cui oggi quelle norme hanno un impatto notevole sul percorso di ricostruzione -, sia alle norme in generale. L’impegno assunto dal Presidente è dunque che le nostre proposte saranno tenute in considerazione in fase di conversione del decreto, con il coinvolgimento del Parlamento. Aspettiamo e vediamo cosa succede, di certo c’è un dato positivo: è cominciato finalmente quel dialogo a tutti i livelli istituzionali che è la sola via per uscire dal tunnel di una ricostruzione che, ad oggi, appare ancora troppo complessa”. Lo dichiara in una nota il Sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, a margine dell’incontro che si è tenuto questo pomeriggio tra l’ANCI e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.