Raggi: “L’informazione e la prevenzione sono essenziali per i cittadini”

Così Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Non lasciare soli i cittadini e creare presidi di ascolto e assistenza è il primo passo per la prevenzione. Questa mattina abbiamo sottoscritto, come Città Metropolitana di Roma, un protocollo d’intesa con l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” per avviare una collaborazione.

La presenza delle istituzioni è di fondamentale importanza per fornire risposte concrete per quanto riguarda temi come l’alimentazione, le corrette abitudini sessuali, la conoscenza approfondita dei rischi. Partiamo con uno sportello presso lo Spallanzani, ma lavoriamo per aprire nuovi punti d’ascolto. Ringrazio Teresa M. Zotta. Consigliera Capitolina / Città Metropolitana M5S per il lavoro svolto.

L’informazione e la prevenzione sono essenziali per i cittadini, in particolare per i più giovani.