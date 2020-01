Raggi: “La Run Rome The Marathon non sarà solo la classica maratona”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Se non siete quindi super allenati, non ve la sentite di affrontare un percorso così lungo, o se semplicemente preferite correre in un gruppo questa è davvero un’ottima occasione per far parte della manifestazione podistica storica e più blasonata della nostra città.

Per iscriversi non serve una quota di iscrizione ma basterà scegliere un progetto benefico di diverse onlus a cui fare una donazione. Partecipare all’Acea Run Rome The Marathon 2020 sarà non soltanto occasione di essere protagonisti durante la maratona più rappresentativa della Capitale d’Italia ma anche possibilità di fare beneficenza in nome dello sport e della condivisione di nobili intenti.