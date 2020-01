Raggi: “La prima domenica del mese i Musei Civici di Roma sono gratis per tutti!”

Così la prima cittadina di Roma sulla sua pagina Facebook:

Ogni prima domenica del mese i Musei Civici saranno gratuiti per tutti, non solo per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana.

Roma offre un immenso patrimonio artistico, storico e archeologico. Per questo vogliamo facilitare l’accesso nei Musei Civici e stimolare romani e turisti a visitare le bellezze che la nostra città ospita.

Il prossimo appuntamento per l’ingresso gratuito nei musei è il 2 febbraio. Vi aspetto a Roma!